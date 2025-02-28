Зарядные станции для электрокаров планируют разместить в жилых домах

«Наши коллеги с комитета по промышленности ведут диалог с Минпромторгом на возможность участия в программе субсидирования создания электрозаправок. Субсидирование по двум направлениям: субсидирование на приобретение оборудования и плата за подключение к электрическим сетям», — рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко во время эфира телеканала «Санкт-Петербург».

Чиновник считает, что станции должны оказаться на балансе Ленэнерго, но, городские власти считают, что тратить на это средства бюджета и Ленэнерго было бы неправильно: «Правильнее, если мы субсидируем заинтересованные стороны, бизнес в том числе».

Напомним, в Петербурге заработал крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей. Электрохаб находится на Выборгской стороне на улице Жукова, 26Б. Там могут одновременно могут заряжаться до 50 автомобилей. Почти 20 «ультрабыстрых» зарядок до 240 киловатт могут пополнить заряд батарее в среднем меньше, чем за полчаса.