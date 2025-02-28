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Прошла эпоха: Skype — все! Microsoft отключает культовую программу

В коде новой тестовой версии заметили строчку от разработчиков: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

FellowNeko / Shutterstock

В мае Microsoft готовится отключить культовую программу Skype. 

Skype впервые был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела Microsoft за $8,5 млрд. Компания прекратила поддержку классической версии Skype еще в ноябре 2018 года, а в 2024 году платформу пытались возродить на базе Windows 11, убрав оттуда рекламу и подтянув производительность мессенджера. Тем не менее, в последние годы Skype утратил популярность: для группового общения пользователи все чаще выбирают Discord или Zoom, а Microsoft продвигает Teams в качестве собственного преемника.

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