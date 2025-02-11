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Через «Госуслуги» можно написать анонимное сообщение водителю, который перекрыл проезд

Владельцу машины можно также сообщить, что произошло ДТП, происходит эвакуация, что у него сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

KateV28 / Shutterstock.com

Сообщение можно отправить любому пользователю. Это можно сделать, перейдя в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в раздел «Услуги» и выбрать подраздел «Транспорт и права». Затем нажать на опцию «Сообщение о проблеме» и указать госномер автомобиля. После этого владелец получит уведомление с указанием местоположения автомобиля.

При этом собеседник не узнает имени отправителя, так и отправитель не будет знать личных данных другого водителя.

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