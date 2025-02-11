Через «Госуслуги» можно написать анонимное сообщение водителю, который перекрыл проезд

Сообщение можно отправить любому пользователю. Это можно сделать, перейдя в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в раздел «Услуги» и выбрать подраздел «Транспорт и права». Затем нажать на опцию «Сообщение о проблеме» и указать госномер автомобиля. После этого владелец получит уведомление с указанием местоположения автомобиля.

При этом собеседник не узнает имени отправителя, так и отправитель не будет знать личных данных другого водителя.