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Технологии

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Власти пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну

Уже в следующем году планируется отправить в космос четыре спутника связи, которые обеспечат доступ к скоростному интернету и любой точки России, даже в Арктике.

NicoElNino/shutterstock

«В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону», — заявил Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty.

В 2027 году планируется создать основу для российской группы низкоорбитальных спутников, поделился Мишустин. Всего «будут функционировать» около 300 аппаратов, они «смогут полностью закрыть потребности РФ и стран Евразийского экономического союза «в дешевом и быстром, а главное, надежном интернете».

Помимо доступа к интернету через спутник появятся технологии прямого доступа к спутникам с обычных мобильных телефонов.

Ранее Глава «Роскосмоса» называл примерные сроки запуска аналога Starlink Илона Маска. «2030 год — гарантированно. Может быть — 2028-й, 2029-й», — отмечал глава госкорпорации.

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