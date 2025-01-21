Японский турист прожил в Петербурге без банковских карт и связи больше трех недель

А все потому, что с 1 января в России вступил в силу закон, по которому иностранцы не могут купить сим-карту без биометрических данных. Путешественник попал в петлю бюрократических проволочек, но так и не смог из нее выпутаться и уехал домой.
Чтобы оформить SIM-карту по новым правилам японцу нужно сдать биометрию на Госуслугах. Но для того, чтобы зарегистрироваться там нужен российский номер телефона. А чтобы его получить иностранцу нужна биометрия. Дальше смысл понятен.
Мужчина включился в этот бюрократический ад в конце 2024 года, переждал праздники и нерабочие дни с 1 по 8 января, ходил по МФЦ, банкам и соцфондам. Японцу потребовалось три недели борьбы, но в итоге он сдался и вернулся назад домой.
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