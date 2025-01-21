Японский турист прожил в Петербурге без банковских карт и связи больше трех недель

Чтобы оформить SIM-карту по новым правилам японцу нужно сдать биометрию на Госуслугах. Но для того, чтобы зарегистрироваться там нужен российский номер телефона. А чтобы его получить иностранцу нужна биометрия. Дальше смысл понятен.

Мужчина включился в этот бюрократический ад в конце 2024 года, переждал праздники и нерабочие дни с 1 по 8 января, ходил по МФЦ, банкам и соцфондам. Японцу потребовалось три недели борьбы, но в итоге он сдался и вернулся назад домой.