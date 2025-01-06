18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

В России наблюдается масштабный сбой в работе приложений и банковских сервисов

Число жалоб пользователей резко выросло примерно в 13.00 мск. Некоторые не могут воспользоваться функциями банковских сервисов и популярных социальных сетей.

скриншот с сайта «Сбой.рф»

Как следует из данных сервиса «Сбой.рф» и downdetector.su, на перебои жалуются пользователи приложений «большой четвёрки операторов», самое большое число жалоб приходится на МТС, свыше 20 тыс. обращений. Затронул сбой «Мегафон», T2, «Билайн», есть неполадки у Ростелекома и Дом.ру.

Сбой затронул Альфа-банк, Т-банк, ВТБ. Проблемы с доступом и обновлением наблюдаются у сервисов в экосистеме Яндекса. Поступают жалобы на работу ВК, Одноклассников, Telegram.

Напомним, что в последний раз подобный сбой наблюдался в конце ноября. Большинство жалоб пришлось на банковские приложения и сервисы доставки еды.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: