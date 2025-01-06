В России наблюдается масштабный сбой в работе приложений и банковских сервисов

Как следует из данных сервиса «Сбой.рф» и downdetector.su, на перебои жалуются пользователи приложений «большой четвёрки операторов», самое большое число жалоб приходится на МТС, свыше 20 тыс. обращений. Затронул сбой «Мегафон», T2, «Билайн», есть неполадки у Ростелекома и Дом.ру.

Сбой затронул Альфа-банк, Т-банк, ВТБ. Проблемы с доступом и обновлением наблюдаются у сервисов в экосистеме Яндекса. Поступают жалобы на работу ВК, Одноклассников, Telegram.

Напомним, что в последний раз подобный сбой наблюдался в конце ноября. Большинство жалоб пришлось на банковские приложения и сервисы доставки еды.