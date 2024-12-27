В Пулково начали тестировать ровер для перевозки багажа

Как рассказали в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», автономные роверы «Пиранья» смогут перевозить грузы массой до 300 кг и буксировать грузы массой до 500 кг. Контролировать ровер будет оператор удаленно через дистанционные каналы связи. Он же сможет в реальном времени отслеживать перемещения сразу нескольких роверов, какие задачи они выполняют, телеметрию и видеопоток с бортовых камер.

«Активное внедрение беспилотных технологий — одно из приоритетных направлений для аэропорта Пулково. Внедрение автоматизации, роботизации и биометрии позволят решить ряд важных задач, среди которых повышение производительности труда и кастомизация сервиса для пассажиров и авиакомпаний», — отметил генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Это первая подобная беспилотная роботизированная платформа, которую будут испытывать в рабочих процессах аэропорта, отметил генеральный директор компании «Дроснхаб групп» (создатели ровера) Максим Томских.

Платформа может работать при температурах от -25°C до +40°C круглосуточно с небольшими перерывами на подзарядку или замену аккумуляторов. Время безостановочной работы ровера — до 8 часов.