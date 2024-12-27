18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

В Пулково начали тестировать ровер для перевозки багажа

Роботы на пилотном этапе будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа. В перспективе смогут взять на себя функции навигации и помогать пассажирам ориентироваться в терминале. Тесты планируют проводить в течение шести месяцев. После этого техника будет работать автономно.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», автономные роверы «Пиранья» смогут перевозить грузы массой до 300 кг и буксировать грузы массой до 500 кг. Контролировать ровер будет оператор удаленно через дистанционные каналы связи. Он же сможет в реальном времени отслеживать перемещения сразу нескольких роверов, какие задачи они выполняют, телеметрию и видеопоток с бортовых камер.

«Активное внедрение беспилотных технологий — одно из приоритетных направлений для аэропорта Пулково. Внедрение автоматизации, роботизации и биометрии позволят решить ряд важных задач, среди которых повышение производительности труда и кастомизация сервиса для пассажиров и авиакомпаний», — отметил генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Это первая подобная беспилотная роботизированная платформа, которую будут испытывать в рабочих процессах аэропорта, отметил генеральный директор компании «Дроснхаб групп» (создатели ровера) Максим Томских.

Платформа может работать при температурах от -25°C до +40°C круглосуточно с небольшими перерывами на подзарядку или замену аккумуляторов. Время безостановочной работы ровера — до 8 часов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: