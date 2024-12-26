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Танцую на пуантах и дерусь: посмотрите на новые эмодзи, которые могут появиться на iOS и Android

Сервис Unicode представил предварительный список смайликов для гаджетов с операционными системами iOS и Android.

Rawpixel.com / Shutterstock

Предложенный проект Emoji 17.0 включает 164 новых символа. Он будет рассмотрен и утвержден Unicode в сентябре 2025 года, а итоговые варианты появятся на устройствах конце 2025 — начале 2026 года. Среди самых обсуждаемых предложений:

  • Искривленное и удивленное лицо (по мотивам Emoji Kitchen).
  • Облако драки, образ которого пришел прямиком из комиксов.
  • Косатка (убийца-кит).
  • Огрызок яблока.
  • Танцор балета с поддержкой пяти оттенков кожи.
  • Волосатое существо, напоминающее Йети.
  • Тромбон.
  • Арфа.
  • Оползень.

Также в список предложенных вошли обновленные последовательности для уже существующих эмодзи, таких как 🤼 «борьба» и 👯 «люди с ушками кролика». 

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