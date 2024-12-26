Танцую на пуантах и дерусь: посмотрите на новые эмодзи, которые могут появиться на iOS и Android

Предложенный проект Emoji 17.0 включает 164 новых символа. Он будет рассмотрен и утвержден Unicode в сентябре 2025 года, а итоговые варианты появятся на устройствах конце 2025 — начале 2026 года. Среди самых обсуждаемых предложений:

Искривленное и удивленное лицо (по мотивам Emoji Kitchen).

Облако драки, образ которого пришел прямиком из комиксов.

Косатка (убийца-кит).

Огрызок яблока.

Танцор балета с поддержкой пяти оттенков кожи.

Волосатое существо, напоминающее Йети.

Тромбон.

Арфа.

Оползень.

Также в список предложенных вошли обновленные последовательности для уже существующих эмодзи, таких как 🤼 «борьба» и 👯 «люди с ушками кролика».