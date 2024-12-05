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Технологии

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Что в большом обновлении Telegram? Рассказываем о самом важном

Создатели контента и разработчики мини-приложений в мессенджере получили новые инструменты для монетизации и привлечения аудитории. Пользователей тоже не оставили в стороне — обновление пополнило практическими функциями для историй, поиска стикеров и работы с медиафайлами.

PxB / Shutterstock

Большое обновление стало доступно 5 декабря.

Так, благодаря новой модели ИИ, находить нужные стикеры стало проще. Достаточно ввести запрос, и Telegram подберет подходящие варианты из десятков тысяч официальных стикеров. Среди обновлений также и коллажи в историях — теперь в одной временной публикации можно комбинировать до шести фото и видео, выбирая из разных макетов. Пользователи могут менять местами элементы, удалять их или настраивать громкость для видео. Также обновился редактор медиафайлов — подписи к изображениям и видео теперь можно легко переносить наверх с помощью нового инструмента в редакторе.

Кроме того, владельцы каналов теперь могут зарабатывать Звезды Telegram, участвуя в партнерских программах. Достаточно выбрать программу в разделе «Баланс звёзд», получить реферальную ссылку и делиться ею с аудиторией. За каждую покупку, совершённую пользователями через вашу ссылку, вам начисляется комиссия. Разработчики мини-приложений, в свою очередь, могут запускать собственные партнёрские программы, определяя размер комиссии и сроки её действия.

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