Инопланетяне в дореволюционном Петербурге: вышел трейлер игры «Война Миров: Сибирь»

Российские разработчики из 1С Game Studios показали первые кадры будущего приключенческого экшена от третьего лица в сеттинге XIX века. По сюжету марсиане нападают на Землю, как в романе Герберта Уэллса, только на этот раз их целью стала столица Российской империи.
«Это Россия конца 19 века, но в альтернативной вселенной. В ней летом 1896 года Лондон подвергся рейду марсианских захватчиков, европейские столицы одна за другой пали в отчаянной борьбе с инопланетными машинами. Ранней осенью дождь из космических болидов обрушился и на Петроград, следом над горизонтом столицы поднялись хищные треножники», — говорится о мире игры на официальном сайте разработчиков.
Главный герой – юный студент, который вынужден бежать в Сибирь из завоёванной инопланетянами столицы России. Ему предстоит сразиться как с силами «старого мира», так и с властелинами нового. Под управлением игрока ему предстоит «выживать и скрываться от врагов. Сражаться на кулаках, саблях и с использованием того, что попадётся под руку. Нужно будет решать загадки и совершать открытия, которые расскажут о мире игры».
Дата выхода проекта пока что неизвестна.
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