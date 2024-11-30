Инопланетяне в дореволюционном Петербурге: вышел трейлер игры «Война Миров: Сибирь»

«Это Россия конца 19 века, но в альтер­нативной вселенной. В ней летом 1896 года Лондон подвергся рейду марси­анских захватчиков, европейские столицы одна за другой пали в отчаян­ной борьбе с инопланетными машинами. Ранней осенью дождь из космических болидов обрушился и на Петроград, следом над горизонтом столицы поднялись хищные треножники», — говорится о мире игры на официальном сайте разработчиков.

Главный герой – юный студент, который вынужден бежать в Сибирь из завоёванной инопланетянами столицы России. Ему предстоит сразиться как с силами «старого мира», так и с властелинами нового. Под управлением игрока ему предстоит «выживать и скрываться от врагов. Сражаться на кулаках, саблях и с исполь­зованием того, что попадётся под руку. Нужно будет решать загадки и совершать открытия, которые расскажут о мире игры».

Дата выхода проекта пока что неизвестна.