Оплату проезда по геолокации запустили в Петербурге в тестовом режиме

Систему презентовали в Петербурге для замглавы Минтранса Дмитрию Баканову. Bluetooth-маячки, с которыми могут взаимодействовать мобильные телефоны пассажиров для идентификации транспортных средств, в которых они едут, установили на 12 вагонах 24-го трамвая. Для использования системы нужно скачать приложение «Транспорт+», пишут в «Фонтанке». Там можно выбрать ближайший вагон и оплатить в нем проезд.

«Внедрение в Петербурге оплаты проезда по геолокации имеет свои уникальные особенности. Во-первых, у нас невозможно списание денежных средств без согласия на то самого пассажира. Также без согласия последнего невозможны сбор и систематизация данных о перемещении пассажира. Кроме того, списание денежных средств осуществляется сразу, при оплате проезда, а не в конце дня по результатам всех поездок. Что еще важно — для работы технологии обеспечена полная интеграция с уже существующими городскими системами оплаты: по обработке разовых платежей и по контролю оплаты проезда. Это позволяет пассажиру совершать платеж непосредственно во время поездки и без взаимодействия со штатными валидаторами, что, безусловно, удобно. Также сразу после оплаты пассажиром проезда по геолокации, кондуктором осуществляется контроль оплаты», — отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Сейчас тестирование новой технологии проводят в фокус-группе, которая состоит сотрудников Горэлектротранса. Позже к тестированию привлекут и пассажиров. По итогам пилотного проекта примут дальнейшее решение о масштабировании технологии на наземном электрическом транспорте. Также тестирование технологии оплаты проезда по геолокации ожидается в ГУП «Пассажиравтотранс».