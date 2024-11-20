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Технологии

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Мобильное приложение «Подорожника» собираются сделать общедоступным до конца года

Пока еще идет тестирование сервиса. К концу 2024 года приложение для оплаты проезда в общественном транспорте обещают запустить на всех устройствах.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«У нас 13 000 человек принимают участие в тестировании, мы готовы до 20 000 увеличить число потенциальных пользователей», — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Чиновник добавил, что приложение запустят для всех устройств, но после завершения тестирования. На iPhone будет работать QR-код, а на Android — технология NFC. Ваньчков добавил, что сейчас тестирование проходит в метрополитене и на всех автобусах, а до конца года необходимое оборудование установят в трамваях и троллейбусах «Горэлектротранса».

«В дальнейшем все виды билетов будут доступны, за исключением льготного. Это позволяет не посещать кассы», — заключил он.

Тестирование проводят с 1 сентября. За это время провели 114 000 поездок, пользователи пополнили баланс карты с помощью приложения более 24 000 раз.

Эксперимент редакции: тестируем приложение «Подорожник»

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