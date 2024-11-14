Уборку улиц Петербурга будут мониторить через онлайн-систему

Помимо личного контроля инспекторам ГАТИ будет помогать новый цифровой инструмент. Отдел внедрения сквозных технологий ГАТИ связал данные с уборочной техники и поток с видеокамер «Безопасного города».
«При проезде техники в поле зрения камеры система делает фотографию видеопотока – так сохраняется фото «после» уборки. Фотофиксация проводится только при опущенной на асфальт щетке. Снимок «до» уборки система делает автоматически, отматывая видео на 30 минут назад», — сообщили в ГАТИ.
По итогу на карту информационной системы собирают разные данные: где проехала уборочная техника, а где нет. Качественно или нет проведена уборка — видно на фотографиях «до» и «после». Собранные замечания направят напрямую начальникам уборочной колонны, чтобы исправить ситуацию.
Новый цифровой инструмент поможет увидеть текущее состояние уборки улиц и тротуаров, а также в сжатые сроки оценить качество проведенной работы.
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