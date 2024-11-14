Уборку улиц Петербурга будут мониторить через онлайн-систему

«При проезде техники в поле зрения камеры система делает фотографию видеопотока – так сохраняется фото «после» уборки. Фотофиксация проводится только при опущенной на асфальт щетке. Снимок «до» уборки система делает автоматически, отматывая видео на 30 минут назад», — сообщили в ГАТИ.

По итогу на карту информационной системы собирают разные данные: где проехала уборочная техника, а где нет. Качественно или нет проведена уборка — видно на фотографиях «до» и «после». Собранные замечания направят напрямую начальникам уборочной колонны, чтобы исправить ситуацию.

Новый цифровой инструмент поможет увидеть текущее состояние уборки улиц и тротуаров, а также в сжатые сроки оценить качество проведенной работы.