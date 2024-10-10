По мотивам жизни Павла Дурова создали 3D-игру

Игра Durov Run в Telegram Mini Apps создана по аналогии других известных тайтлов: Temple Run и Subway Surfers. Персонаж бежит по бесконечному пути в локациях, где жил и работал Дуров. Задача игроков простыми движениями пальцев управлять персонажем: уклоняться от препятствий, собирать бонусы (виртуальные монеты, токены на блокчейне TON) и стараться продержаться как можно дольше.

Сюжетная линия Durov Run складывается из трех глав:

Петербург — Университет СПбГУ, создание VK и начало Telegram;

Европа — переезд серверов, создание дата-центра и новый офис;

ОАЭ — новая штаб-квартира, конференции и золотой период развития Telegram.

Разработкой игры занималась команда T-LAB. Официально игра стартует с 10 октября, в день рождения Павла Дурова. Доступ в игру осуществляется по уникальным реферальным инвайт-ссылкам. Каждый игрок может пригласить до 7 человек.