Умные камеры появятся на всех станциях метро Петербурга к 2025 году

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика по техническому сопровождению интеллектуальной системы видеонаблюдения (ИСВН) на станциях петербургского метрополитена и других объектах предприятия. Начальная сумма контракта — 33,9 млн рублей.

Подрядчику нужно будет в течение 2025-2026 годов обслуживать инфраструктуру умных камер в петербургском метро. Судя по техническому заданию, камеры с функцией распознавания лиц разместят на 65 из 72 станций петербургской подземки уже в начале 2025 года. Оставшиеся семь станций от «Площади Восстания» до «Автово» установят в июне того же года, пишет «Деловой Петербург».

Умные камеры будут не только фиксировать лица всех пассажиров метро для их автоматической идентификации, но также будет сохранять в базе все спуски пассажиров в метро, находить нарушителей по специальным спискам, прогнозировать траектории движения человека, фиксировать забытые предметы и другие функции. Покрывать камеры должны всю станцию: площадки эскалаторов, зону турникетов, входы для сотрудников, платформы и коридоры.