Инструкция: пользователям Google рекомендовали сделать резервную копию всех файлов в облаке. Вот 3 способа!

Помимо инструментов самого Google существует также множество сторонних приложений для резервного копирования файлов и данных аккаунта. Часть из них имеют платную подписку (и, чаще всего, бесплатную пробную версию), часть отдельные платные функции.

Так, приложение Swift Backup, созданное для резервного копирования с телефонов на Android, в настоящий момент имеет 6000 отзывов в Play Market и среднюю оценку 4 звезды из 5 возможных.

Другой аналог — Super Backup. Это приложение умеет создавать резервные копии приложений, контактов, фотографий, календарей и сохранять их как в Google Drive (что менее полезно в текущей ситуации), так и на SD-карту в самом смартфоне. Приложение имеет 177 тысяч отзывов и среднюю оценку 3,8 звезды.

Также существуют решения специально для персональных компьютеров. Так, российское приложение Handy Backup позволяет с определенной периодичностью создавать копии файлов как с компьютера, так и из Google Drive и сохранять их в облачных хранилищах других сервисов, к примеру Яндекс Диск. Приложение платное, но имеет месячную бесплатную версию.