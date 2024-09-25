Виртуальный «Подорожник» заработает до конца года в Петербурге

Помимо оплаты билета через смартфон, появится функция отложенного пополнения «Подорожника», также в сервисе можно будет просматривать истории платежей и поездок, построить маршрут и узнать обо всех изменениях в расписании общественного транспорта.

«Главное преимущество нового приложения в том, что пользователю не потребуется обращаться в кассу и не нужно активировать билет после того, как он будет оплачен. Это новый уровень удобства, который появится у жителей города», — сообщил директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов для «Петербургского дневника».

В планах добавить другие виды билетов, в том числе льготные. Виртуальный «Подорожник» будет доступен на всех типах телефонов: для оплаты проезда на iPhone используется только QR-код, а на Android — NFC (бесконтактная оплата) и QR-код.

Напомним, в начале сентября в Петербурге запустили тесты виртуального «Подорожника». С помощью мобильного приложения можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте без обращения в кассы. В тесте смогут поучаствовать 10 000 пользователей.