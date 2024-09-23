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Технологии

Telegram обновил политику конфиденциальности — органы получат доступ к IP-адресам и номерам телефонов нарушителей

Как объяснил Павел Дуров, поиск в мессенджере использовался для незаконной продажи товаров. Новые правила коснутся пользователей по всему миру.

bella1105 / Shutterstock

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим недобросовестным лицам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», – написал основатель мессенджера в своем Telegram-канале.

«Если Telegram получит действительный приказ от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым в деле, связанном с преступной деятельностью, которая нарушает Условия обслуживания Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — так теперь гласит новый пункт в политике конфиденциальности Telegram.

Для борьбы с нелегальной продажей команда модераторов мессенджера с помощью искусственного интеллекта заблокировала доступ к проблемному контенту.

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