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Технологии

СМИ: Зарегистрировать новые Google-аккаунты на российские мобильные номера больше нельзя

Россияне больше не могут подтвердить регистрацию в Google на свой мобильный телефон. Об этом сообщают в понедельник, 9 сентября, различные СМИ и Telegram-каналы.  

mundissima / Shutterstock

Как сообщает ТАСС, в невозможности зарегистрировать новый аккаунт лично убедился корреспондент агентства. «Система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как "этот номер нельзя использовать для подтверждения"»,  - говорится в публикации. 

Напомним, еще в августе стало известно, что Google закроет для российских пользователей возможность пользоваться облачным сервисом BigQuery. Тогда в качестве причин назывались ограничения в отношении России. 

С чем связана невозможность зарегистрировать новый аккаунт при использовании российского номера пока неизвестно. Так, Baza подчеркивает, пока неясно идет ли речь о временном сбое или о новой политике компании. В свою очередь красноярское издание «Борус» пишет, что у американского IT-гиганта мог кончиться контракт с компанией, которая занималась рассылкой SMS-сообщений с паролями для подтверждения учетной записи.  

При этом ряд изданий пишет, что отказ отправлять код-подтверждение аккаунта на российский номер связан со вступающими 12 сентября в силу новыми ограничениями для россиян. Они предполагают запрет оказания российским лицам ряда услуг в сфере информационных технологий. 

Впрочем, как пишет издание NN,  проблемы есть также с регистрацией аккаунтов на казахские и латвийские номера. «Скорее всего [причиной является] временный сбой, не связанный со страной номера телефона», - говорится в тексте. Примерно такого же мнения придерживается и глава агентства Telecom Daily Денис Кусков: «скорее всего, это носит какой-то временный характер», - резюмировал он в беседе с Собака.ru. 

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