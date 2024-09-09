СМИ: Зарегистрировать новые Google-аккаунты на российские мобильные номера больше нельзя

Как сообщает ТАСС, в невозможности зарегистрировать новый аккаунт лично убедился корреспондент агентства. «Система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как "этот номер нельзя использовать для подтверждения"», - говорится в публикации.

Напомним, еще в августе стало известно, что Google закроет для российских пользователей возможность пользоваться облачным сервисом BigQuery. Тогда в качестве причин назывались ограничения в отношении России.

С чем связана невозможность зарегистрировать новый аккаунт при использовании российского номера пока неизвестно. Так, Baza подчеркивает, пока неясно идет ли речь о временном сбое или о новой политике компании. В свою очередь красноярское издание «Борус» пишет, что у американского IT-гиганта мог кончиться контракт с компанией, которая занималась рассылкой SMS-сообщений с паролями для подтверждения учетной записи.

При этом ряд изданий пишет, что отказ отправлять код-подтверждение аккаунта на российский номер связан со вступающими 12 сентября в силу новыми ограничениями для россиян. Они предполагают запрет оказания российским лицам ряда услуг в сфере информационных технологий.

Впрочем, как пишет издание NN, проблемы есть также с регистрацией аккаунтов на казахские и латвийские номера. «Скорее всего [причиной является] временный сбой, не связанный со страной номера телефона», - говорится в тексте. Примерно такого же мнения придерживается и глава агентства Telecom Daily Денис Кусков: «скорее всего, это носит какой-то временный характер», - резюмировал он в беседе с Собака.ru.