До конца года в технохабе будут работать более 1800 специалистов. В 2025 году введут вторую очередь центра, и откроют еще порядка 800 рабочих мест.

«Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий», — отметил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф на открытии хаба.

В технохабе открыли специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников. Также здесь работают над созданием необходимой инфраструктуры: кафе и столовые, службы сервиса, фитнес-центр, другие зоны спорта и отдыха. В планах открыть выход к Неве. И при этом территория и общественные сервисы технохаба будут в свободном доступе для жителей и гостей Петербурга.

В центре предусмотрено помещение для проведения массовых мероприятий, конференций, хакатонов, выставок и встреч. Его оснастили Оно цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных событий.

«Сегодня здесь мы видим образ Петербурга 21 века, который мы строим. Это сверхсовременный, умный, технологичный центр. Причем это территория, открытая для петербуржцев и гостей города. При строительстве технохаба была сохранена историческая часть зданий — новое технологическое пространство объединили с нашим архитектурным наследием», — отметил гуребнатор Александр Беглов.