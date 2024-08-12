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Технологии

Google полностью отключила монетизацию для российских YouTube-блогеров и владельцев сайтов

Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на письмо, которое было разослано Google Payments накануне.

Mehaniq / Shutterstock

Российские веб-владельцы и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к Google AdSense и услугам, предоставляемым рекламной сетью. Теперь монетизация контента невозможна даже за счет рекламы, просмотренной за границей. Последнюю зарплату блогерам выплатят между 21 и 26 августа, если в аккаунте пользователя достигнут порог закрытия и не приостановлено получение платежей.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — отмечается в письме.

Напомним, что в 2022 году Google уже частично отключила монетизацию пользователям YouTube из России. Тогда в роликах перестала отображаться реклама, если зритель смотрел видео при выключенном VPN.

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