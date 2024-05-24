О изменениях в работе ICQ и закрытии сервиса с 26 июня сообщили в пресс-релизе VK: «VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», — говорится в сообщении.

Сейчас платформа VK Мессенджера стремительно растет — по последним данным ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений составила 72,9 млн пользователей. Поглощение ICQ станет очередным шагом развития корпоративного сервиса VK WorkSpace, который объединит чаты, каналы, задачи, календарь, аудио- и видеозвонки. Так же в приложении сотрудники смогут проводить встречи и вебинары более чем с 300 участниками. Сервис доступен небольшим командам и крупному бизнесу в облаке по подписке и on-premises — с возможностью установки на собственных серверах компании.