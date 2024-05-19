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Технологии

В России к 2030 году пилотные зоны 5G появятся во всех регионах

А в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения.

jamesteohart/shutterstock

Через шесть лет в каждом регионе России должны будут развернуть тестовые зоны сетей пятого поколения. Об этом заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на пленарной сессии «Экономика данных и цифровой трансформации государства» выставки «Россия». «До 2030 г. в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Кроме того, замминистра рассказал о замысле создать единую сеть интернета вещей, чтобы в целом управлять удаленными датчиками и обеспечивать сбор данных дистанционно без участия человека. Сеть поможет собирать «большие данные» в единую инфраструктуру, обрабатывать, получать новые данные. Собранная информация поможет прогнозировать и обеспечивать безопасность инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начнут тестирование сетей 5G для управления радиочастотами. 

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