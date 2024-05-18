Telegram добавит глобальный поиск по хэштегам

Павел Дуров анонсировал обновленные хэштеги. Если сейчас при клике на отметку пользователь видит лишь список постов с ним из конкретного чата или канала. В будущем люди смогут видеть записи из всех существующих каналов. Это поможет легче находить для себя новые сообщества. Таким образом, Telegram все больше становится не просто мессенджером, но и социальной сетью.

Ранее Павел Дуров раскритиковал американские мессенджеры. Он обвинил создателей Signal в работе на США. Он отметил, что Белый дом потратил 3 млн долларов на создание шифрования Signal, а сегодня точно такую же систему используют в WhatsApp, Google Messages и даже Skype.

В конце апреля Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону и появился на конференции по криптовалютам Token2049. В нашем материале мы рассказывали самые важные тезисы его выступления.