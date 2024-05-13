«Ленсвет» собирается создать игру по освещению города

СПб ГБУ «Ленсвет» объявило конкурс на разработку «игрового приложения», следует из материалов закупок. Стартовая цена контракта составляет 1,68 млн рублей. Заявки принимают до 16 мая включительно.

В техзадании сказано, что в игре нужно будет проходить уровни по освещению участков города, улиц, проспектов и культурно-общественных мест Петербурга. Сначала игроку предлагают разместить опору наружного освещения (из тех, что реально используются в Петербурге) на выбранном участке. Точку показывают в разрезе, чтобы можно было увидеть проходящие под ним коммуникации, мешающие установке фонаря.

Уровень считается пройденным, если игрок поставил опору в нужное место, а также выбрал подходящие модель, высоту и мощность светильника. В игре будет предусмотрен игровой персонаж, над образом которого еще работают. Также будет итоговый рейтинг игроков.

Приложение создают, чтобы «рассказать пользователям, что работа по освещению города — это не только увлекательный процесс» и «показать, с какими трудностями можно столкнуться в процессе выполнения такой работы».

В головоломку с элементами ролевой игры можно будет найти в браузерах, онлайн-магазинах приложений, а также во Вконтакте и на официальном сайте «Ленсвета».