Павел Дуров раскритиковал американские мессенджеры. Он обвинил создателей Signal в работе на США

«Тревожное количество важных людей, с которыми я разговаривал, отметили, что их «частные» сообщения Signal были использованы против них в судах или средствах массовой информации США», — написал Дуров в своих социальных сетях. Он также заявил, что открытый код, которым Signal подтверждает свою защищенность ненастоящий.

«В отличие от Telegram, Signal не позволяет исследователям убедиться, что их код GitHub — это тот же код, который используется в приложении Signal, работающем на iPhone пользователей. Signal отказался добавлять воспроизводимые сборки для iOS, закрыв запрос GitHub от сообщества. А WhatsApp даже не публикует код своих приложений, так что все их разговоры о «конфиденциальности» — это еще более явный цирковой трюк», — резюмирует Дуров.

В конце апреля Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону и появился на конференции по криптовалютам Token2049. В нашем материале мы рассказывали самые важные тезисы его выступления.