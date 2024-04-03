Петербургские студенты создали чат-бот для Эрмитажа, чтобы искать картины по описанию

Разработкой чат-бота в Telegram занимаются магистранты программы «Языковые технологии в бизнесе и образовании» петербургской Высшей школы экономики. Первым делом студенты создали недостающие описания картин цифровой коллекции Эрмитажа. Проще всего это сделать с помощью искусственного интеллекта. Но сгенерировать описание картины — достаточно легко, а вот как научить компьютер понимать смысл этого описания?

«Чтобы решить эту проблему, студенты использовали методы компьютерной обработки естественного языка (NLP). Чтобы машина научилась понимать, что именно написано в описаниях картин, магистранты провели векторизацию текста — перевели тексты в цифры (векторы). После этого команда создала языковую функцию, которая могла бы обрабатывать текстовые запросы пользователей, переводить их цифровые векторы, сопоставлять с базой описаний картин и выдавать подборку похожих изображений», — рассказали в пресс-службе вуза.

Чат-бот выдаст не только название картины и имя автора, но и еще поделится историей полотна и даже укажет, в каком зале Эрмитажа оно представлено.

На данный момент бот еще дорабатывают. Но первые тесты показали хорошие результаты — авторы проекта попросили пользователей социальных сетей, не имеющих опыта в искусствоведении, описать несколько картин. Затем они загрузили эти описания в языковую модель, чтобы проверить, как она работает. Тестирование показало, что в более чем 75% случаев модель выдавала нужные картины.