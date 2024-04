Петербургская студия разработки игр Lesta Games за год заработала 22 млрд рублей

«Сравнивать выручку "до" и "после" — не очень корректно. Студия "Леста" была производственной площадкой международной компании. И те деньги, которые вращались в качестве нашего оборота — это были, по сути, взаиморасчёты внутри компании, а не то, что зарабатывали наши проекты. Центр прибыли располагался за рубежом. Сейчас у нас полный цикл бизнеса — здесь. Мы никому не отправляем доходы, сами оперируем нашими играми, и делаем это с высокой рентабельностью», — рассказал Малик Хатажаев для «РБК Петербург».

Сейчас выручка составляет 22 млрд рублей, по сравнению с 1 млрд рублей, который студия зарабатывала в лучшие времена до разделения.

Компания Wargaming была основана в Беларуси. Флагманскими играми были World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Сейчас компания зарегистрирована на Кипре, летом 2022 года она продала свой бизнес в России и Белоруссии, собственником Lesta Games стал Хатажаев, который покинул свой пост гендиректора российской студии Wargaming.