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Технологии

Петербургская студия разработки игр Lesta Games за год заработала 22 млрд рублей

По словам гендиректор студии Малика Хатажаева, после того как Lesta Games отделилась от Wargaming, которая известна по игре World of Tanks, разработчик смог восстановить аудиторию до прежнего уровня. Сейчас ежемесячно играет около 7 млн человек в месяц.

Собака.ru/ Алексей Костромин

«Сравнивать выручку "до" и "после" — не очень корректно. Студия "Леста" была производственной площадкой международной компании. И те деньги, которые вращались в качестве нашего оборота — это были, по сути, взаиморасчёты внутри компании, а не то, что зарабатывали наши проекты. Центр прибыли располагался за рубежом. Сейчас у нас полный цикл бизнеса — здесь. Мы никому не отправляем доходы, сами оперируем нашими играми, и делаем это с высокой рентабельностью», — рассказал Малик Хатажаев для «РБК Петербург».

Сейчас выручка составляет 22 млрд рублей, по сравнению с 1 млрд рублей, который студия зарабатывала в лучшие времена до разделения.

Компания Wargaming была основана в Беларуси. Флагманскими играми были World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Сейчас компания зарегистрирована на Кипре, летом 2022 года она продала свой бизнес в России и Белоруссии, собственником Lesta Games стал Хатажаев, который покинул свой пост гендиректора российской студии Wargaming.

Как выпускник морского училища им. Макарова руководит в Петербурге производством онлайн-игры World of Warships, в которой зарегистрировано более 44 млн человек

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Малик Хатажаев

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