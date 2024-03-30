В Петербурге начнут тестирование сетей 5G для управления радиочастотами

Кроме того, согласно решению комиссии, операторы могут получать скидку за использование радиочастотного спектра, если они готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах до 1 тыс. человек. «В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Такая мера поддержки продлится до конца 2025 года».

«Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции», — цитирует ведомство ТАСС.

Также в деревнях Ленобласти появилась связь 4G. 20 отдалённых деревень Ленобласти получили доступ к сети четвёртого поколения. Уверенный прием появился в Ломоносовском, Волосовском, Тихвинском, Лужском, Кировском, Приозерском, Волховской и Гатчинском районах.