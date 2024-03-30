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Технологии

В Петербурге начнут тестирование сетей 5G для управления радиочастотами

Государственная комиссия по радиочастотам также запустит пилотный проект в Москве, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

chalermphon_tiam/shutterstock

Кроме того, согласно решению комиссии, операторы могут получать скидку за использование радиочастотного спектра, если они готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах до 1 тыс. человек. «В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Такая мера поддержки продлится до конца 2025 года».

«Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции», — цитирует ведомство ТАСС.

Также в деревнях Ленобласти появилась связь 4G. 20 отдалённых деревень Ленобласти получили доступ к сети четвёртого поколения. Уверенный прием появился в Ломоносовском, Волосовском, Тихвинском, Лужском, Кировском, Приозерском, Волховской и Гатчинском районах.

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