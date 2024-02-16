OpenAI показала новую революционную нейросеть Sora — она может генерировать потрясающе реалистичные видео! Что о ней известно?

«Создание видео на основе текста» — так скромно и лаконично озаглавлен новый релиз на сайте компании OpenAI — компании, создавшей ChatGPT и DALL-E. За этим неброским названием скрывается презентация новой революционной модели искусственного интеллекта Sora (от японского 空, что значит небо), предназначенной для создания видеоконтента.

Меньше чем за сутки Sora стала сенсацией, о которой пишут ведущие издания мира, а многочисленные видео, сгенерированные ею, заполнили собой соцсети всех, кто интересуется новыми технологиями. Новая разработка OpenAI умеет генерировать короткие ролики продолжительностью до одной минуты. Это могут быть фотореалистичные видео, анимация и даже имитация игрового процесса в Minecraft. Причем ролики могут быть как горизонтальными, так и вертикальными.

В качестве иллюстрации возможностей Sora компания-разработчик опубликовала 48 роликов: среди них мамонты, несущиеся по заснеженной равнине; корги, делающий селфи на тропическом пляже; стильная девушка, идущая по улицам Токио, залитым светом неоновых ламп, детализированная панорама американского города времен золотой лихорадки. Кроме того, сооснователь OpenAI Сэм Альтман в своих соцсетях принимает «заявки» от пользователей и выкладывает сгенерированные видео.

«Sora способна создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями как самого объекта, так и фона. Модель понимает не только то, что пользователь запросил в командной строке, но и то, как эти вещи существуют в физическом мире», — явно не без гордости отмечают в OpenAI.