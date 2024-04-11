В конце 2023 года ученые американского университета Пердью предрекли окончание эпохи смартфонов. По их словам, наступит момент, когда людям не понадобятся внешние устройства для выхода в сеть, а информацию можно будет передавать просто через пожатие руки. Это станет возможным благодаря развитию такого явления, как «интернет тел». Что это такое? Как он работает? И какие риски несет? Разбираемся вместе с руководителем группы нейрокогнитивных интерфейсов, ведущим научным сотрудником МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета, автором телеграм-канала «Нейроинтерфейсы» Сергеем Шишкиным.
Что такое «интернет тел»?
Словосочетание «интернет тел» (в оригинале internet of bodies — IoB) возникло в 2016 году. За год до этого на рынке появились первые Apple Watch, выход которых дал большой стимул тогда еще не такому крупному рынку «умных» часов и фитнес-браслетов. За считанные месяцы миллионы людей по всему миру обзавелись носимыми девайсами, которые могут отслеживать ритм сердца и физическую активность, а также обрабатывать эти данные и передавать на другие устройства.
«Понятие "интернета тел" появилось по аналогии с "интернетом вещей" и стало его продолжением, — вспоминает в беседе с «Собака.ru» ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Шишкин. — Тогда люди все больше и больше стали использовать гаджеты и медицинские устройства, которые могли передавать данные через сеть. Строго говоря, их можно было отнести к интернету вещей, но поскольку речь шла о носимых устройствах и сборе данных о состоянии человека, то возникло такое новое название».
Поскольку история IoB насчитывает всего несколько лет, даже специалисты еще не определились, что именно следует считать интернетом тел. Всемирный экономический форум в своем докладе 2020 года относил к интернету вещей «медицинские приборы, разнообразные lifestyle-устройства и гаджеты для фитнеса, а также другие "умные" потребительские устройства, которые находятся в непосредственной близости от человеческого тела, а также расширяющийся спектр прикрепляемых к телу или вживляемых устройств».
Проще говоря, в широком смысле этого слова к интернету тел можно отнести любое устройство с доступом в сеть, которое человек постоянно носит при себе: от дистанционно настраиваемого кардиостимулятора или мозгового чипа до смартфона и фитнес-браслета.
Зачем все это нужно?
Практически каждая презентация Apple, Samsung и других высокотехнологичных компаний касается ухода за своим здоровьем. Смартфоны и «умные» часы предлагают пользователям оптимальные режимы тренировок, обещают помочь в нормализации режима сна, предлагают базовую диагностику состояния здоровья. Но это лишь вершина айсберга.
Благодаря технологиям интернета тел врачи могут получать большой объем информации относительно основных жизненных показателей пациентов, следить за тем, как те выполняют их рекомендации. Более того, IoB-устройства формируют огромный массив данных, необходимых ученым. По подсчетам Всемирного экономического форума, с 2012 по 2017 год (то есть в основном еще до взрывообразного роста рынка «умных» часов) исследователи написали больше 500 научных работ на основе информации, полученной с фитнес-устройств.
«Даже данные геолокации обычных смартфонов могут дать важную информацию о том, что происходит с людьми, — поясняет Сергей Шишкин. — Например, в начале эпидемии ковида две американские компании собрали анонимизированные данные о том, как перемещаются большие группы людей. Оказалось, что массовый выезд нарушителей предписаний по социальному дистанцированию ранней весной на курорты во Флориде и обратно очень ясно коррелировал с распространением инфекции. Публикация карт движения потенциальных распространителей коронавируса помогла тогда пропаганде мер социального дистанцирования».
Но здравоохранение и медицинские исследования — это далеко не все. Фитнес-браслеты и специализированные устройства могут также использоваться для повышения безопасности. По ним можно отслеживать перемещения работников в шахтах и карьерах, следить за уровнем усталости и скоростью реакции водителей и летчиков.
При чем тут «мир без смартфонов»?
Однако, по мнению исследователей, перспективы интернета тел не ограничиваются сбором больших данных о здоровье людей и контролем за их состоянием на рабочем месте. В самом конце 2023 года исследователи университета Пердью анонсировали наступление постсмартфонной эры в истории человечества. Она будет характеризоваться тем, что для передачи информации и управления отдельными устройствами человеку вообще не нужен будет гаджет с экраном, который нужно носить в кармане.
Это будет возможно благодаря специальной технологии, которую разрабатывают в Пердью — Wi-R. «Можно подобрать такие электромагнитные частоты, которые позволяют передавать информацию прямо по тканям человеческого тела, — объясняет принцип действия этой технологии Сергей Шишкин. — И это полезно не только для идеи мира без смартфонов. Это повышает конфиденциальность, когда, скажем, кардиостимулятор или инсулиновая помпа управляются по беспроводной связи процессором, который более удобно расположить в другой части тела, но без bluetooth или wi-fi-сети, где эту информацию потенциально можно перехватить. Правда, кажется, что это уже не совсем интернет тел, скорее можно говорить об итранете».
Однако исследователи американского университета обещают пойти дальше. По их словам, уже в ближайшие десятилетия наступит момент, когда для отправки фотографии пользователю не надо будет задействовать какое-то отдельное устройство, достаточно будет коснуться фотографии рукой, а передавать пакеты данных можно будет просто с помощью рукопожатия. Также в Пердью разрабатывают технологии управления отдельными устройствами с помощью силы мысли благодаря специальным мозговым чипам, чем-то напоминающим разработки компании Илона Маска Neurolink.
Вообще с мозговыми чипами (или по-научному интерфейсами «мозг-компьютер») связано много надежд относительно будущего IoB. «К примеру, есть такая российская технология "Нейрочат", — рассказывает Сергей Шишкин, — лет пять назад был эксперимент, когда пациенты из России и США с тяжелыми нарушениями речи общались фактически с помощью обмена мыслями».
А это точно безопасно?
Проблема безопасности — одна из главных при развитии IoB. Все тот же Всемирный экономический форум в 2020 году посвятил почти половину своего доклада рискам развития интернета тел и необходимому законодательному его регулированию.
«На самом деле об интернете тел больше всего говорят как раз в контексте безопасности, — уточняет Сергей Шишкин, — потому что даже если не создавать специально для него какие-то новые технологии, уже сейчас и телефонами, и фитнес-браслетами, и другими устройствами передается много очень личной информации. Потенциально, если хакеры взломают канал передачи данных, это может быть весьма чувствительно. Еще в 2013 году, когда мы писали обзор о новых игровых технологиях на основе интерфейсов "мозг-компьютер", нам пришлось предупредить читателей: за год до этого исследователи из Оксфорда и Калифорнийского университета в Беркли в красивой демонстрации показали, что, взломав такой интерфейс, можно даже украсть данные кредитной карты».
Но кража данных это еще не все — если злоумышленники получат доступ к медицинским устройствам, вред может быть еще больше. «Если речь идет о помпах для ввода лекарств или кардиостимуляторах, то при взломе системы управления ими человеку можно сделать, скажем так, совсем плохо», — поясняет Сергей Шишкин.
Именно поэтому Всемирный экономический форум призывает вкладывать средства в обеспечение безопасности таких данных, развивать технологии интернет-безопасности и всерьез прорабатывать политику в области защиты информации.
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