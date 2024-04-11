Что такое «интернет тел»?

Словосочетание «интернет тел» (в оригинале internet of bodies — IoB) возникло в 2016 году. За год до этого на рынке появились первые Apple Watch, выход которых дал большой стимул тогда еще не такому крупному рынку «умных» часов и фитнес-браслетов. За считанные месяцы миллионы людей по всему миру обзавелись носимыми девайсами, которые могут отслеживать ритм сердца и физическую активность, а также обрабатывать эти данные и передавать на другие устройства.

«Понятие "интернета тел" появилось по аналогии с "интернетом вещей" и стало его продолжением, — вспоминает в беседе с «Собака.ru» ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Шишкин. — Тогда люди все больше и больше стали использовать гаджеты и медицинские устройства, которые могли передавать данные через сеть. Строго говоря, их можно было отнести к интернету вещей, но поскольку речь шла о носимых устройствах и сборе данных о состоянии человека, то возникло такое новое название».

Поскольку история IoB насчитывает всего несколько лет, даже специалисты еще не определились, что именно следует считать интернетом тел. Всемирный экономический форум в своем докладе 2020 года относил к интернету вещей «медицинские приборы, разнообразные lifestyle-устройства и гаджеты для фитнеса, а также другие "умные" потребительские устройства, которые находятся в непосредственной близости от человеческого тела, а также расширяющийся спектр прикрепляемых к телу или вживляемых устройств».

Проще говоря, в широком смысле этого слова к интернету тел можно отнести любое устройство с доступом в сеть, которое человек постоянно носит при себе: от дистанционно настраиваемого кардиостимулятора или мозгового чипа до смартфона и фитнес-браслета.