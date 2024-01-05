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Технологии

По фильму «Первому игроку приготовиться» появится метавселенная

Она будет представлена в формате дополненной реальности. Это будет открытый мир для большого количества пользователей. Разработкой занялась компания Futureverse совместно с писателем Эрнестом Клайном, автором оригинального романа.

Michael Gordon / Shutterstock.com

Мир по фильму «Первому игроку приготовиться» адаптируют с помощью искусственного интеллекта и децентрализованной интернет-сети Web 3. Компания-разработчик работает над тем, чтобы реализовать вселенную, описанную в романе Клайна и популярной экранизации. Это будет открытый мир для большого количества пользователей.

«Будущее наступило гораздо раньше, чем я представлял. С нашим новым совместным проектом у нас есть возможность использовать революционную технологию, над которой Futureverse работала уже несколько лет. Я уверен, что вместе с нашей командой у нас есть все шансы начать новую главу нашего общего будущего», — поделился автор оригинальной книги.

Экранизация научно-фантастического романа «Первому игроку приготовиться» появилась на экранах в 2018 году. В мировом прокате картина собрала более 580 млн долларов.

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