Герман Греф о том, когда ИИ будет ставить диагнозы, как нейросети могут «вытащить детей из TikTok» и алгоритме-цензоре

В России прошла крупнейшая конференция по развитию искусственного интеллекта AI Journey. Мероприятие закрывала дискуссия о том, какие возможности дает людям бурное развитие нейросетей. В ходе нее глава «Сбера» Герман Греф представил свое видение будущего с ИИ. «Собака.ru» посмотрела это выступление и пересказывает его основные тезисы.
О том, что произойдет в ближайшие 5 лет
Все происходит с такими скоростями, что мы все время ошибаемся в наших прогнозах. [Сначала] мы считаем, что какие-то процессы займут значительно больше времени, но технологии развиваются все быстрее и быстрее, [и в итоге результат приходит много раньше].
Мы видим, что в ближайшие 5 лет все очень сильно изменится. Каждый человек получит в свое распоряжение персонального помощника, который по своим способностям превысит все те технологии, которые существовали до сих пор. Наша задача, конечно же, вооружить человека необходимыми знаниями и умениями, с тем чтобы [он мог] извлечь максимум полезности для себя. [Мы должны] поставить эту невиданную технологию в истории человечества на службу самому человечеству.
О правилах использования искусственного интеллекта
Мне кажется, что это в интересах всех людей, всего человечества, в конце концов, очень ответственно подойти к процессу разработки [нейросетей] с тем, чтобы этот процесс был полностью контролируем со стороны людей.
О том, как нейросети пытаются понять нейросети
Одна из больших задач… касается объяснения [работы нейросети], раскрытия «черного ящика» искусственного интеллекта — [ответа на вопрос], как искусственный интеллект принял те или иные решения.
Пока человек не может докопаться до [объяснения] всего механизма, который действует внутри этого «черного ящика». Но для этого [уже] используют более поздние модели, чтобы попытаться объяснить [человеку], какие принципы принятия решений лежат в основе тех или иных умозаключений [нейросети].
Как ИИ изменит здравоохранение
Сегодня всеми специалистами называются три сферы, в которых ИИ должен дать самые большие прорывы. Это в первую очередь здравоохранение и здоровье человека; во вторую очередь — образование; и в третью [очередь] — построение принципиально новых систем управления, госуправления в частотности.
[Если говорить о медицине], то очевидно, что мы будем иметь в самые ближайшие годы двух помощников. Первый — помощник человека, который в режиме реального времени может мониторить его здоровье и подсказывать ему, [когда] вовремя пройти осмотр [у врача] или как правильно следить за своим здоровьем, соблюдать режим сна и так далее, и так далее.
[Второй помощник] появится у врача [и] поможет ему уйти от рутины. Сегодня мы [в «Сбере»], работая вместе с Минздравом над стратегией [развития здравоохранения], замеряли, какое количество времени врач и медперсонал тратят на бумажную рутину. Выходит, что от 40 % до 50 % [рабочего] времени. Конечно же, это время мы должны высвободить и дать возможность врачу посвятить [его] мыслительной деятельности и своему пациенту.
Мы много обсуждаем эту тему [с коллегами]. Что нас радует в области здравоохранения — [наметившийся] переход от пациентоцентричной модели к человекоцентричной. Только искуственный интеллект может дать возможность этого перехода. В чем суть: в пациентоцентричной модели система здравоохранения старается быстро и качественно оказать услугу пациенту, человеку, который уже заболел. А в человекоцентричной модели главный показатель эффектиности — как сделать так, чтобы человек не стал пациентом больницы, чтобы он сохранил свое здоровье! Здесь открывается новый океан возможностей, но это можно сделать только с помощью ИИ.
Андрей Тяжельников
Главврач городской поликлиники Москвы 220, участник AI Jourmey:
«Системы поддержки принятия врачебных решений — это то, что внедряется сейчас. Поддержка врача при постановке предварительного диагноза [уже используется]. В Москве таким образом поставлено уже более 12 млн диагнозов.
Сейчас уже внедряется технология, когда технологии [искусственного интеллекта] используются при постановке окончательного диагноза. Сегодня система уже позволяет [таким образом] работать с 95 диагнозами, а в ближайшее время их будет 350 диагнозов. Простой пример — в нашу поликлинику обратилась пациентка 36 лет с жалобами на боли за грудиной, на перебои в работе сердца. Врач, обследуя ее, действительно выявил нарушения ритма, но [именно] искусственный интеллект помог, проанализировав все данные, поставить [точный] диагноз — гипотериоз. Таким образом, сократилось время постановки диагноза. Мы провели исследование, подтвердили диагноз, назначили лечение. Это конкретная ситуация, когда ИИ помог в лечении пациента и, по сути, спас жизнь человеку».
Как ИИ изменит образование
Качественное образование — это стратегическая основа любого государства, как мы видим на международных примерах. Сегодня все больше и больше системы образования начинают применять системы искусственного интеллекта.
Позволю себе одно только отступление — Китай стал первой страной в мире, которая с 1 сентября ввела в качестве обязательного предмета с 1 по 10 класс предмет «Изучение искусственного интеллекта». Они издали целую серию учебников, которые мы перевели на русский язык, изучаем. Думаю, что это хороший пример, как нужно готовить новое поколение.
Наша мечта — это вытащить детей из соцетей, из TikTok и сделать процесс обучения настолько увлекательным, чтобы они тратили время на полезные навыки, а не на времяпрепровождение, где они, к сожалению, теряют свои когнитивные способности.
Алена Качарова
Исследовательница данных направления искусственного интеллекта «Сбера», участница AI Journey:
«Чего хотят наши граждане? Быстрых, точных и персонализированных ответов на их проблемы. Понятно, что часть вопросов очень личные и требуют очень бережного человеческого общения. Но 70 % всех вопросов [к органам Госуправления] носят справочный характер: «где моя социальная карта?», «положена ли мне субсидия?» Эти вопросы можно и нужно делегировать ИИ.
Большие языковые модели и ИИ применяют для госуправления и в других странах. Например, в Бразилии для борьбы с коррупцией. Там ИИ отслеживает связи чиновников с законтрактованными фирмами. В Великобритании ИИ выявил и обработал задержку больше 30 000 пенсий. В случае ручного труда это потребовало бы десятки тысяч часов работы людей. В Южной Корее, например, чат-боты автоматически уведомляют людей о положенных им субсидиях».
О том, что сдерживает развитие ИИ
Когда мы создали первую модель — GigaChat первую версию, мы хотели его предоставить рынку, но увидели, что нам нужно создать огромную модель-цензора, потому что иногда ответы, которые выдавала модель, они были, скажем так, не вполне политкорректны.
Потом, когда мы углубились в проблему безопасности, оказалось, что есть, конечно же, огромное количество таких сфер, в которых ИИ не должен ни в коем случае быть помощником. Всевозможного рода вопросы: «как изготовить те или иные наркотические препараты» или «как сделать взрывчатку». У нас процесс создания такого рода цензора занял практически 6 месяцев. Все это усложняет вычислительные процессы, делает огромные нагрузку на вычислительные мощности, которых и так не хватает.
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