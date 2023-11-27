Герман Греф о том, когда ИИ будет ставить диагнозы, как нейросети могут «вытащить детей из TikTok» и алгоритме-цензоре

Как ИИ изменит здравоохранение

Сегодня всеми специалистами называются три сферы, в которых ИИ должен дать самые большие прорывы. Это в первую очередь здравоохранение и здоровье человека; во вторую очередь — образование; и в третью [очередь] — построение принципиально новых систем управления, госуправления в частотности.

[Если говорить о медицине], то очевидно, что мы будем иметь в самые ближайшие годы двух помощников. Первый — помощник человека, который в режиме реального времени может мониторить его здоровье и подсказывать ему, [когда] вовремя пройти осмотр [у врача] или как правильно следить за своим здоровьем, соблюдать режим сна и так далее, и так далее.

[Второй помощник] появится у врача [и] поможет ему уйти от рутины. Сегодня мы [в «Сбере»], работая вместе с Минздравом над стратегией [развития здравоохранения], замеряли, какое количество времени врач и медперсонал тратят на бумажную рутину. Выходит, что от 40 % до 50 % [рабочего] времени. Конечно же, это время мы должны высвободить и дать возможность врачу посвятить [его] мыслительной деятельности и своему пациенту.

Мы много обсуждаем эту тему [с коллегами]. Что нас радует в области здравоохранения — [наметившийся] переход от пациентоцентричной модели к человекоцентричной. Только искуственный интеллект может дать возможность этого перехода. В чем суть: в пациентоцентричной модели система здравоохранения старается быстро и качественно оказать услугу пациенту, человеку, который уже заболел. А в человекоцентричной модели главный показатель эффектиности — как сделать так, чтобы человек не стал пациентом больницы, чтобы он сохранил свое здоровье! Здесь открывается новый океан возможностей, но это можно сделать только с помощью ИИ.