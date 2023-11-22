Музей Фаберже запустил нейросеть. Через нее можно сделать яйца Фаберже со своим дизайном

В основе идеи новой нейросети — отсылка к истории знаменитой ювелирной фирмы Фаберже. Ювелир изготавливал императорские пасхальные яйца в единственном экземпляре, что делало их абсолютно уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Организаторы проекта решили предоставить каждому возможность почувствовать себя заказчиком фирмы Фаберже и пофантазировать, как могло бы выглядеть яйцо Фаберже в различных, даже современных, художественных стилях, в числе которых стим-панк, поп-арт, биодизайн и другие.

«Изготовить» нейронное яйцо Фаберже с собственным дизайном можно через сообщество музея ВКонтакте, написать в личные сообщения, и бот Фаберже поможет создать уникальный предмет цифрового искусства.

Нейросеть генерирует изображения на основе ответов пользователя, поэтому повторить результат невозможно. Чат-боту нужно всего полчаса для генерации изображения, в то время как для создания оригинального яйца мастерам фирмы Фаберже требовалось не менее года.