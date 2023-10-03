VPN-сервисы в России могут полностью заблокировать в марте 2024 года

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сообщил «РИА Новости» зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

После этого заявления депутат Александр Хинштейн отметил, что ведомство уде может применять подобные меры. Депутат предположил, что сенатор говорил о другой инициативе.

«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон (не фильтруют запрещенную информацию)», — отметил депутат.