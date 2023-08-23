Ученые СПбГУ создали нейросеть, которая распознает усталость у пользователей компьютера

«Комплексный подход обеспечивает более полную картину и более объективную оценку функционального состояния в отличие от подходов с регистрацией в отдельности тех или иных показателей, отражающих состояние утомления. Мы использовали уникальный подход, основанный на сопоставлении показателей характера движений глаз, отражающих динамику взаимодействия нейронных сетей статического и динамического зрения, с психофизиологическими показателями функционального состояния и психологическими тестами», — прокомментировала для Собака.ru один из методологов проекта, профессор Института когнитивных исследований СПбГУ Ирина Шошина.

Измерения разными датчиками (видеокамеры, окулографа, пульсометра, электроэнцефалографа) проводили утром, днем и вечером в течение рабочего дня испытуемых, процесс фиксировали на видеокамеру. Исследование длилось восемь дней, в нем приняли участие 10 человек, которые занимались различными видами деятельности: пассивным (чтение) и активным (игра в тетрис).

В дальнейшем ученые планируют использовать базу данных для обучения нейросети, которая с высокой точностью сможет обнаруживать утомление оператора по стратегиям его глазных движений.

Ранее ученые СПбГУ разработали экспресс-метод для определения консервантов в соках и газировках. С помощью него можно за пять минут узнать о наличии консервантов E200 и E210 в напитках.