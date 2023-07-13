Личный опыт: как мне сделали персонального "ИИ-двойника", который месяц заменял меня на работе

«В мае я столкнулся с роботизированной версией своего писательского "я"», — такими словами начинает свой текст в журнале The New Yorker американский журналист Кайл Чайка. «Роботизированная версия» была создана стартапом Writer, который базируется в Кремниевой долине. Эта компания работает над алгоритмами, которые могут генерировать контент в стилистике определенного бренда, с ней уже сотрудничают несколько крупных игроков, к примеру, Victoria’s Sicret.

Чайка предложил компании в виде эксперимента создать алгоритм, который бы воспроизводил его «личный писательский голос». Разработка получила название Robot Kyle (Робот Кайл. — Прим. ред.). Ее обучили на статьях журналиста: общий объем текста, «скормленного» нейросети во время обучения, составил 150 тысяч слов.

«Идея Writer заключается в том, что я, человек Кайл, могу использовать Робота Кайла для создания текста в стиле, похожем на мой, со скоростью, о которой я мог только мечтать», — пишет журналист. Он потратил месяц на эксперименты, чтобы понять, справится ли машина с этой задачей.

«Присутствие моей персональной модели искусственного интеллекта действительно заставило меня чувствовать себя, как столяра-кустаря, столкнувшегося с заводской пилой, — описывает свои впечатления Чайка. — Должен ли я смириться с тем, что меня заменят, и активно автоматизировать свою работу, пока этого не сделал за меня кто-то другой? Может ли Робот Кайл помочь мне писать лучше, чище, быстрее?»

Робот, судя по ответам на запросы пользователя, «думал», что вполне справится с этой задачей. Что не удивительно. Чайка приводит слова соосновательницы и генерального директора компании Writer Мэй Хабиб. В разговоре с журналистом она настаивала, что основной продукт компании — вовсе не генерация одинаковых описаний продуктов для корпоративных сайтов, а «автоматизированная выработка озарений».