Для Ботанического сада Петра Великого разработали мобильное приложение

Приложение BotSad («Цифровой Ботанический сад Петра Великого») создала молодежная IT-лаборатория VibeLab (проект ЛЭТИ).

В приложении можно найти карту, на которой отмечены точки с цветениями растений, с коллекциями парка-дендрария, указаны здания и достопримечательности. При нажатии на значок пользователь видит справку об объекте и дорогу до него. Также с помощью приложения можно отсканировать OR-коды в саду.

Как сообщили в пресс-службе сада, приложение дорабатывают, но в скором времени в него добавят маршруты и квесты. Скачать приложение можно бесплатно.