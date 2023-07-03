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Технологии

Для Ботанического сада Петра Великого разработали мобильное приложение

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Оно уже доступно для скачивания в магазинах приложений. Через платформу можно ориентироваться в саду и узнавать полезную и интересную информацию о растениях и достопримечательностях отдельных локаций.

olenaa / Shutterstock.com

Приложение BotSad («Цифровой Ботанический сад Петра Великого») создала молодежная IT-лаборатория VibeLab (проект ЛЭТИ).

В приложении можно найти карту, на которой отмечены точки с цветениями растений, с коллекциями парка-дендрария, указаны здания и достопримечательности. При нажатии на значок пользователь видит справку об объекте и дорогу до него. Также с помощью приложения можно отсканировать OR-коды в саду.

Как сообщили в пресс-службе сада, приложение дорабатывают, но в скором времени в него добавят маршруты и квесты. Скачать приложение можно бесплатно.

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