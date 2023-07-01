Цены на сотовую связь могут вырасти. Операторы попросили разрешение поднимать тарифы выше уровня инфляции

По мнению Минцифры, индексация тарифов возможна только при выполнении нескольких условий. Так, операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг связи для всего населения. Также рост должен быть плавный и поэтапный. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Формально в России не установлены ограничения на тарифы на услуги связи. Однако сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции. Власти пока что не приняли такое предложение. «Правительством такая инициатива не предлагалась, она была выдвинута рабочей группой по фиксированной связи, в числе других предложений», — отметили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко для ТАСС.