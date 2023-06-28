Закон об искусственном интеллекте начали разрабатывать в России

«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет», — сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов для РИА Новости.

Он также добавил, что новые технологии несут с собой параллельные риск. Чиновник уверен, что при использовании ИИ нужно «находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью».