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Технологии

Закон об искусственном интеллекте начали разрабатывать в России

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Документ будет направлен на обезличивание данных и общее регулирование. А позже, при наращивании технологий, будет затрагивать и частные вопросы.

Shutterstock.com

«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет», — сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов для РИА Новости.

Он также добавил, что новые технологии несут с собой параллельные риск. Чиновник уверен, что при использовании ИИ нужно «находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью».

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