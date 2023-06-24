К осени в России разработают законопроект о дипфейках

«Такой шаг должен помочь в борьбе с мошенничеством — сегодня, в частности, с помощью нейросетей уже заменяются лица на видео и фото. Дипфейки способны и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и — что особенно важно в текущей ситуации — становиться оружием в информационной войне», — пишет в своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Однако Хинштейн уточняет, что на данный момент дипфейки редко используются для мошенничества, поскольку технология слишком трудозатратная. Но в будущем ее использование может быть опасно, и «нужно решить этот вопрос на берегу». Чиновник также говорит о том, что отличить достоверное изображение от ложного порой непросто даже специалистам.

До конца этого года в российских магазинах запустят оплату лицом. Центробанк до конца 2023 года намерен запустить биоэквайринг во всех торговых сетях страны. Таким способом можно будет оплачивать покупки до определенных сумм.