Только половина женщин-предпринимательниц занимается своим делом ради финансовой независимости

Яндекс Маркет совместно с аналитическим агентством НАФИ исследовал рынок женской е-коммерции.
14 июня Яндекс Маркет собрал девушек-предпринимательниц в московской Yauza Place на встречу проекта «Женское дело». Главными спикерами встречи стали владелица магазина thedar.store Ксения Пожиткова, он-лайн психолог Вероника Сидорова и Ольга Паскина, создательница маркетплейса Nuself. Центральной темой — обсуждение результатов исследования о женщинах в электронной торговле, проведенного Яндекс Маркетом вместе с аналитическим агентством НАФИ.
Данные исследований представила менеджер по маркетинговым исследованиям Яндекса Валентина Самсонова. В целом, как показывают цифры, настроения у предпринимательниц в онлайн торговле вполне себе оптимистичные (девушки и жизнерадостность!). Онлайн-бизнес пользуется популярностью у женщин — больше половины предпринимательниц из сферы торговли (57%) продают товары и услуги через интернет. Абсолютное большинство (88%) считает, что электронная торговля — прибыльный бизнес. Почти все опрошенные предпринимательницы (97%) хотят профессионально развиваться — получать новые знания и навыки в интернет-бизнесе. Чаще всего хотят учиться онлайн-маркетингу и продажам на маркетплейсах.
Интересно, что желание быть свободной ценится выше зарплаты: большинство предпринимательниц занимаются онлайн-торговлей, чтобы работать на себя (64%) и лишь 43% — для собственной финансовой независимости.
Для продаж в интернете многие предпринимательницы выбирают товары, у которых внешний вид — одна из важнейших характеристик. Первые три строчки среди самых популярных товаров, которыми женщины торгуют в онлайне, заняли одежда, обувь и аксессуары (39% респонденток), товары для дома, дачи и сада (25%), детские товары (19%).
Средний возраст предпринимательниц в электронной торговле — 36 лет. Большинство респонденток замужем (73%), и у многих есть дети (59%).
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