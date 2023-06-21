Только половина женщин-предпринимательниц занимается своим делом ради финансовой независимости

Данные исследований представила менеджер по маркетинговым исследованиям Яндекса Валентина Самсонова. В целом, как показывают цифры, настроения у предпринимательниц в онлайн торговле вполне себе оптимистичные (девушки и жизнерадостность!). Онлайн-бизнес пользуется популярностью у женщин — больше половины предпринимательниц из сферы торговли (57%) продают товары и услуги через интернет. Абсолютное большинство (88%) считает, что электронная торговля — прибыльный бизнес. Почти все опрошенные предпринимательницы (97%) хотят профессионально развиваться — получать новые знания и навыки в интернет-бизнесе. Чаще всего хотят учиться онлайн-маркетингу и продажам на маркетплейсах.

Интересно, что желание быть свободной ценится выше зарплаты: большинство предпринимательниц занимаются онлайн-торговлей, чтобы работать на себя (64%) и лишь 43% — для собственной финансовой независимости.

Для продаж в интернете многие предпринимательницы выбирают товары, у которых внешний вид — одна из важнейших характеристик. Первые три строчки среди самых популярных товаров, которыми женщины торгуют в онлайне, заняли одежда, обувь и аксессуары (39% респонденток), товары для дома, дачи и сада (25%), детские товары (19%).

Средний возраст предпринимательниц в электронной торговле — 36 лет. Большинство респонденток замужем (73%), и у многих есть дети (59%).