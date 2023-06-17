До конца этого года в российских магазинах запустят оплату лицом

Центробанк до конца 2023 года намерен запустить биоэквайринг во всех торговых сетях страны. Таким способом можно будет оплачивать покупки до определенных сумм.
Об этом на ПМЭФ заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатов. Она рассказала, что запустить биоэквайринг в этом году планируется с Центром биометрических технологий. «С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях»,— сказала Скоробогатова. Еще она добавила, что в проекте будет участвовать Национальная система платежных карт.
Также зампред ЦБ рассказала, что расчеты по Visa и Masterсard внутри России исчезнут в ближайшие три года. После чего в нашей стране будут рассчитываться «только своими платежными решениями». «Я считаю, что на горизонте 5 лет мы станем свидетелями того, как международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Будет интеграция между крупными странами», — отметила Скоробогатов.
Напомним, что первые новости о тестировании биоэквайринга в ритейл-сетях появлялись еще пару лет назад. Внедрение новых технологий тогда анонсировали X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл».
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