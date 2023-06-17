До конца этого года в российских магазинах запустят оплату лицом

Об этом на ПМЭФ заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатов. Она рассказала, что запустить биоэквайринг в этом году планируется с Центром биометрических технологий. «С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях»,— сказала Скоробогатова. Еще она добавила, что в проекте будет участвовать Национальная система платежных карт.

Также зампред ЦБ рассказала, что расчеты по Visa и Masterсard внутри России исчезнут в ближайшие три года. После чего в нашей стране будут рассчитываться «только своими платежными решениями». «Я считаю, что на горизонте 5 лет мы станем свидетелями того, как международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Будет интеграция между крупными странами», — отметила Скоробогатов.

Напомним, что первые новости о тестировании биоэквайринга в ритейл-сетях появлялись еще пару лет назад. Внедрение новых технологий тогда анонсировали X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл».