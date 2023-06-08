Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

Дроны можно будет запускать только в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов, которые установят по представлению местных властей. А для дронов массой более 30 килограмм потребуется подавать план перемещения.

Если планируется запуск вне установленной зоны или на высоте больше 150 метров, беспилотник будет необходимо обеспечить постоянной двусторонней радиосвязью с органом аэронавигации. Подать план полета можно будет через интернет или по телефону. Проект вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России, а также упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских беспилотников.

Напомним, что в Петербурге до конца июля действует запрет на запуск беспилотников.