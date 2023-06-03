Петербуржцы смогут получать компенсации за утечку персональных данных

Минцифры подтвердили, что это вполне реально с технической точки зрения. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что ведомство уже прорабатывает механизм, который позволит получить деньги, с помощью портала «Госуслуги». «Важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, сколько добиться, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию. Один из механизмов — дать лицам подать заявку и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда и подтверждения принадлежности этих персональных данных, через авторизацию на портале «Госулуги»», — подчеркнул чиновник.

Это позволит не обращаться пострадавшим в суд. Достаточно будет только авторизации на портале «Госуслуг».

Напомним, что в прошлом году в Петербурге порядка 20 человек подали в суд на Яндекс Еду» за утечку персональных данных. Они потребовали компенсировать моральный вред и оштрафовать компанию за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.