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Технологии

Петербуржцы смогут получать компенсации за утечку персональных данных

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Жители города смогут потребовать компенсацию от оператора, который не защитил сведения должным образом. Роскомнадзор уже прорабатывает механизм, который позволит получить деньги, с помощью портала «Госуслуги».

Sergey Neanderthalec/shutterstock

Минцифры подтвердили, что это вполне реально с технической точки зрения. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что ведомство уже прорабатывает механизм, который позволит получить деньги, с помощью портала «Госуслуги». «Важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, сколько добиться, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию. Один из механизмов — дать лицам подать заявку и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда и подтверждения принадлежности этих персональных данных, через авторизацию на портале «Госулуги»», — подчеркнул чиновник.

Это позволит не обращаться пострадавшим в суд. Достаточно будет только авторизации на портале «Госуслуг».

Напомним, что в прошлом году в Петербурге порядка 20 человек подали в суд на Яндекс Еду» за утечку персональных данных. Они потребовали компенсировать моральный вред и оштрафовать компанию за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

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