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Технологии

Ученые СПбГУ успешно протестировали метод выявления антибиотиков в еде на креветках и молоке

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Исследователи создали автоматизированный способ определения опасных для здоровья антибиотиков фторхинолонового ряда в продуктах. Ученые СПбГУ проверили свой метод на трех разных объектах анализа — молоке, креветках и сточных водах. Метод доказал свою эффективность.

Lysenko Andrii/shutterstock

Суть метода, разработанного в петербургском университете, заключается в избирательном и эффективном выведении антибиотиков из исследуемого объекта. Это делается с помощью эвтектических растворителей – безопасных и высокоэффективных растворителей нового поколения. После экстракции фазу растворителя с выделенными в него фторхинолонами анализируют при помощи жидкостной хроматографии (метода разделения и анализа смесей веществ).

«Метод показал не только высокую эффективность, но и высокую чувствительность. Он позволяет определять даже следовые концентрации этих веществ. Кроме того, этот способ достаточно легко можно автоматизировать на принципах проточных методов анализа, что позволяет снизить трудозатраты и исключить человеческий фактор», — комментирует сотрудник кафедры аналитической химии Ирина Тимофеева.

Фторхинолоны – это антибиотики широкого спектра. Данный способ помогает выявить их содержание. Раньше они считались безопасными, но со временем ученые обнаружили много побочных явлений: они могут приводить к тромбозам, кровотечениям, эрозиям хрящей опорных суставов и даже к смерти.

  

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