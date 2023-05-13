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Технологии

В Госдуме предложили запретить даркнет

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По мнению депутата Антона Горелкина, в «теневом секторе» интернета свобода превратилась во вседозволенность, там полно «анонимных негодяев».

BeeBright/shutterstock

Также чиновник считает, что Tor (браузер для получения доступа к даркнету) основан на военной разработке США и финансируется Госдепом. Горелкин хочет таким образом подчеркнуть криминальную сущность данной технологии. Тем, кто использует Tor в качестве VPN-сервиса, депутат предложил поискать альтернативу.

Он также привел статистику, согласно которой наибольшее число пользователей даркнета из России. Сейчас Зампред думского комитета прорабатывает с юристами, как можно поставить 'эту технологию вне закона.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.

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