Фиксировать нарушения благоустройства в Петербурге будут с помощью искусственного интеллекта

«Сейчас мы успешно прошли пилотирование на предмет выявления несогласованного оборудования на фасадах зданий. В зимний период коллеги из Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) анализировали навалы снега, выявляли неочищенное дорожное покрытие, граффити, и другие нарушения», — рассказал ТАСС технический директор IT-компании «Софтлоджик Рус» Александр Колесников.

Он также отметил, что разработка будет искать дефекты совместно с сотрудниками ГАТИ. В пресс-службе петербургской инспекции уточнили, что пока ИИ используется в тестовом режиме, он выписывает предостережения за ненадлежащее содержание фасадов нежилых домов.

«Предостережения уже официально объявляются на основании аналитических данных системы, это одна из профилактических мер воздействия на владельцев нежилых зданий, которые мы сейчас можем себе позволить в связи с мораторием на проведение контрольных мероприятий. В дальнейшем планируется использовать данные, полученные в автоматическом режиме, для вынесения постановлений о привлечении к ответственности за нарушения правил благоустройства», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Новая технология состоит из комплекса фотовидеофиксации. Небольшой блок можно использовать на любых видах транспорта: на общественном, на коммунальной технике, а также на служебных автомобилях.

В салон транспорта вмонтируют сразу три камеры для записи видео: одна направлена прямо, вторая — направо, третья — назад. Все собранные данные обрабатывает блок управления, который устанавливают в багажном отделении. После обработки выявленные дефекты и нарушения передаются в центр управления для принятия решений.