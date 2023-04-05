«Яндекс» запустил нейросеть «Шедеврум». Она создает картинки по текстовому описанию

Нейросеть уже обучена на 240 млн примеров изображений с текстовыми описаниями. «Шедеврум» продолжает собирать информацию из дополнительных 500 млн картинок. На их основе искусственный интеллект генерирует картинки по текстовому описанию. Она понимает и русский, и английский текст. По одному запросу нейросеть выдает четыре варианта изображения.

«Шедеврум» может подражать известным художникам, работать в заданных художественных стилях, а также делать фотографии более реалистичными или с высокой детализацией. Установить приложения можно из App Store и Google Play.

Однако получить сгенерированную картинку по собственному запросу можно после подачи заявки. В будущем картинки смогут получить все пользователи, заверили в «Яндексе». Пока нет точной даты, когда заработает полноценная версия программы.

Как рассказал глава управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусако, к моменту финального релиза «Шедеврум» сможет создавать баннеры, иллюстрации, а также изображения для интернет-витрин.