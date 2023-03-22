Петербургские ученые создали технологию производства гибких экранов нового поколения

Технологию создали ученые Высшей инженерно-физической школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Как рассказал ТАСС директор высшей школы Иван Мухин, команда специалистов ведет переговоры с компанией Huawei, которая занимается производством подобных устройств.

«Мы опубликовали ряд статей на эту тему и на днях получили патент. Пока не на все устройство — только на одноцветную эластичную мембрану. Мембраны, которые являются частью экрана, сами по себе мало востребованы, если только они не идут в конечном устройстве — это смартфоны, носимая электроника, нательные сенсоры и так далее. Гибкие экраны уже можно купить, а вот экран, который можно взять за края и потянуть чтобы он не разрушился — такого еще либо нет, либо практически нет. Мы продемонстрировали, что это возможно», — рассказал Мухин.

Ученые ставят задачу на ближайший год — показать работоспособность технологии при объединении различных цветов. Уже сейчас удалось произвести мембраны, которые излучают свет в красной, зеленой и синей областях видимого спектра — этого достаточно для создания RGB-дисплеев.

Основное отличие разработки — гибкие светоизлучающие диоды на основе полупроводниковых наноструктур. Благодаря им производительность экрана и яркость устройства увеличивается в несколько раз, пишет ТАСС.